Operaio morto sul cantiere a Napoli, Eav: famiglia non sarà lasciata sola

"Profonda tristezza per la morte di un operaio nel cantiere della metropolitana di Secondigliano. Solidarietà alla famiglia, non verrà lasciata sola. Piena collaborazione con le autorità per fare chiarezza sulla vicenda". Così in una nota dell'Eav, l'holding ferroviaria campana cui fa capo il cantiere della metro di via Giaime Pintor dove si è verificato l'incidente nel quale è morto un operaio di 60 anni.