Trasporti, Nappi: vertici Eav bocciati anche in diritto del lavoro La denuncia del capogruppo della Lega nel consiglio regionale della Campania.

“Con il comunicato diffuso in queste ore, i vertici di Eav ancora una volta dimostrano una tale impreparazione che li vedrebbe bocciati anche all’esame di diritto del lavoro.

Le argomentazioni addotte a sostegno e difesa di un chiaro caso di illegittimità, come quello della composizione del consiglio di disciplina, danno pure la cifra del livello di qualità e di competenza che contraddistingue, purtroppo per i campani, il management della principale azienda di trasporto pubblico regionale. Per giunta, invece di restare in silenzio hanno preferito urlare la loro ignoranza.

Quando andranno a casa? A questo punto attendiamo risposta alla nostra interrogazione consiliare, aspettando di sapere se De Luca avallerà l’ennesima illegittimità”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.