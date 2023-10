Campi flegrei, il terremoto fa paura e i turisti scappano: pioggia di disdette Appello dell'Abbac: ci aiutino ad informare correttamente i nostri viaggiatori e per evitare allarmi

Allarme scosse sta generando disdette di prenotazioni, l’appello dell’Abbac ad evitare allarmismi soprattutto nella comunicazione dei mass media che stanno generando, all’estero, preoccupazioni eccessive rispetto all’attuale allerta gialla.

“Ci appelliamo al Governo, alla Regione e ai Comuni coinvolti perché ci aiutino ad informare correttamente i nostri viaggiatori e per evitare allarmismi che stanno generando preoccupanti disdette in queste ultime ore, non solo per l’area flegrea ma anche a Napoli città – dichiara il presidente nazionale e regionale Abbac Aeo Agostino Ingenito – In questi ultimi giorni, tanti associati ci comunicano disdette, perlopiù stranieri, ed in particolare tedeschi, francesi ed americani, che probabilmente allarmati da articoli e video realizzati in relazione allo sciame sismico sul territorio, stanno disdettando le prenotazioni.

Auspichiamo che il Governo fornisca informazioni corrette ai mass media, e ci appelliamo alle tv e giornali stranieri perché riportino chiare informazioni e non allarmanti notizie che stanno destabilizzando il nostro flusso turistico, che da settembre stava continuando con buoni risultati, anche grazie alle buone condizioni climatiche, malgrado recessione e aumento tassi di interesse europeo – continua Agostino Ingenito.

Anche il recente sciacallaggio del tabloid “Sun” con la vicenda della partita di calcio Napoli Real Madrid ha determinato ulteriori preoccupazioni tra i tanti visitatori che si stavano accingendo ad arrivare sul nostro territorio. E’ necessario far comprendere la realtà delle cose ed evitare troppi allarmismi. Il turismo è sempre più un segmento economico rilevante per il nostro territorio e che consente a famiglie ed imprese, al netto di speculatori ed abusivi, di garantire redditi che consentono un diffuso benessere economico per l’intera filiera”