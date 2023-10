Confapi giovani: la nuova presidente è Claudia Maffucci Marrone: congratulazioni a Claudia. Dal nuovo gruppo passione, entusiasmo e voglia di fare

Eletto il nuovo consiglio del gruppo Giovani Confapi Napoli: la presidente è Claudia Maffucci, imprenditrice in campo sanitario, già membro del consiglio di presidenza del GIC. Il direttivo sarà composto anche dai seguenti imprenditori: Teresa Maria Daniele (Arca s.r.l), Dario Lauria (Lauria Group s.r.l.), Federico Vicidomini (Assicurazioni De Filippis), Gelsomina Lodi (Centro A. Buonincontro s.r.l), Antonio Grano (Domus Selecta s.r.l.)

"Ringrazio il Presidente Confapi Napoli Raffaele Marrone, il Presidente uscente del gruppo Giovani Massimo Di Santis e chi ha voluto accordarmi la fiducia. - ha dichiarato Claudia Maffucci neo eletta alla presidenza di Confapi Giovani - Sono molto contenta per questo incarico e soprattutto di dar vita ad una squadra di giovani che, come me, sono impegnati nell’attività imprenditoriale giovanile sul nostro territorio.

Il mio obiettivo per i prossimi anni, in continuità con la linea territoriale di Confapi e con quanto fatto dalla precedente presidenza, sarà orientato prioritariamente a consolidare la rete delle imprese appartenenti a Confapi come Associazione. Abbiamo grandi risorse ed è necessario fare rete affinché ogni impresa sia una opportunità per tutte le altre. Il nostro obiettivo dovrà essere quello di collaborare con le istituzioni sia a livello regionale che nazionale, a tutela delle nostre imprese che sono il tessuto connettivo del sistema produttivo Italiano”.

Il Presidente uscente Massimo Di Santis ha così dato il benvenuto alla neo presidente.

“Voglio rivolgere un grande in bocca al lupo a Claudia Maffucci - ha dichiarato Massimo Di Santis, presidente uscente Confapi Giovani – Sono felice di passare il testimone a Claudia, professionista capace ed energica. Confapi Giovani è uno strumento che ha delle grandi potenzialità in termini di sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio e crediamo fortemente che il gruppo possa fare molto più del singolo. E’ questo l’invito e l’augurio che rivolgo alla neo eletta presidente: di lavorare con grande sinergia, insieme a una squadra di giovani che potranno dare, ognuno nel suo settore, un contributo importante per il rilancio delle imprese di Napoli e provincia”.

Ancora Raffaele Marrone, Presidente Confapi Napoli.

“Le mie più sentite congratulazioni alla neo presidente di Confapi Giovani. – ha dichiarato il Presidente Confapi Napoli Raffaele Marrone - Claudia saprà sicuramente portare avanti il lavoro svolto, fino ad oggi, dal gruppo Giovani e arricchire di nuovi spunti una realtà che sta crescendo giorno dopo giorno. C’è un grande lavoro da portare avanti, sono certo che il nuovo gruppo saprà mettere in campo passione, entusiasmo e voglia di fare, dando il proprio contributo a tutti i livelli, sul piano locale e nazionale; i giovani rappresentano un volano immediato e una spinta sana per lo sviluppo delle imprese e saranno con la confederazione territoriale una sola cosa per il raggiungimento di un obiettivo comune: fare rete e portare un valore aggiunto alle realtà imprenditoriali del territorio”.