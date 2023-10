Friday for future, corteo a Napoli: fumogeni rossi e musica per il clima La protesta di circa 100 studenti davanti alla Questura e poi in Pizza Municipio

Si è concluso a Napoli il corteo di Fridays For Future, con circa mille studenti di Napoli che hanno attraversato il centro della città, cantando cori per il cambiamento delle logiche che influiscono il clima.

Il corteo dei giovani per il clima si è fermato a Napoli davanti alla questura esponendo lo striscione "Contro la vostra repressione, solidali con chi lotta". Un gruppo di ragazzi si è legato per un breve periodo con una fune davanti alla sede di via Medina e sono stati accesi dei fumogeni rossi. Dopo la ripresa del corteo, il gruppo è giunto in Piazza Municipio, fermandosi davanti a Palazzo San Giacomo, sede del Comune. Gli studenti hanno schierato gli striscioni per la difesa del clima, alzando il volume della musica.

I ragazzi hanno anche annunciato il prossimo corteo a cui parteciperanno, quello di Acerra in programma sabato 14 ottobre alle 16.30 in Piazza de Duomo, per protestare contro la costruzione della quarta linea dell'inceneritore dei rifiuti non differenziati.