Napoli, si apre voragine in strada alla salita Arenella - video L'intervento dei Vigili del Fuoco prontamente intervenuti

Una nuova voragine si è aperta all'improvviso nelle strade di Napoli. Stavolta è accaduto in via Salita Arenella. E' stato necessario un rapido intervento causa di una voragine che ha messo in pericolo la strada. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state prontamente dispiegate per garantire la sicurezza della zona e hanno evacuato preventivamente un edificio nelle vicinanze.

L'intervento tempestivo ha contribuito a evitare potenziali pericoli per i residenti e i passanti in un'area molto frequentata.