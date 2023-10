"A Napoli più autobus che autisti, perché non si fa scorrere la graduatoria?" La nota polemica dell'Usb Campania

"Il Comune di Napoli ed ANM continuano a garantire che scorreranno la graduatoria degli operatori d'esercizio idonei, in cui attendono solo di essere chiamati ancora circa 300 autisti. Anche perché in ANM c'è una evidente carenza di personale autista. Oggi, paradossalmente, ci sono più autobus che operatori d'esercizio, per i quali è proibitivo richiedere un giorno di ferie, considerando che il servizio è garantito soprattutto grazie a prestazioni straordinarie che in alcuni caso superano persino le 14 ore al giorno!".

Lo scrive in una nota stampa Marco sansone membro dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania.

"E mentre azienda e sindacati lavorano alla riorganizzazione del trasporto di superficie (domani ci sarà una nuova riunione su questo tema), l'ANM, anziché scorrere la graduatoria come si aspetterebbero tutti, continua ad affidarsi alle agenzie per la somministrazione di lavoratori interinali, evidentemente più "gestibili" e meno costosi.

Ma così non va bene - conytinua Sansone - L'Unione Sindacale di Base spera che nessuna Organizzazione Sindacale accetti una riorganizzazione del trasporto di superficie che si basi sullo sfruttamento della precarietà di altre donne ed uomini come già accaduto negli ultimi anni.

Se serve altra forza lavoro (e serve per stessa ammissione di Proprietà ed azienda), anche in virtù delle prossime gare per l'affidamento dei servizi a cui ANM dice di voler partecipare e vincere, allora dobbiamo rendere il trasporto su gomma finalmente degno della terza metropoli d'Italia partendo dalle garanzie occupazionali e salariali di chi lavora per l'ANM."