La Campania al TTG di Rimini, Iaccarino: "Lavoriamo per un 2024 da record" Il presidente di Federalberghi insieme all'assessore regionale al turismo Felice Casucci

“Lavoriamo per un 2024 da record, con l’obiettivo di migliorare i numeri già positivi di quest’anno e di confermare gli standard di qualità che da secoli fanno della Campania una delle mete più ambite dai viaggiatori di mezzo mondo”. Così Felice Casucci, Assessore al Turismo della Campania, e Costanzo Iaccarino presidente di Federalberghi Campania, hanno tracciato le prospettive del settore dell’ospitalità in occasione del Ttg, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in programma fino a domani a Rimini.

Folta la partecipazione di pubblico e addetti ai lavori alla conferenza stampa di presentazione del brand Campania divina, caratterizzato dal connubio di beni culturali, eccellenze enogastronomiche e bellezze naturali: “La nostra regione ha offerto un grande segnale di vitalità, identità e coesione – sottolinea Casucci – promuovendo anche i territori attualmente più in difficoltà come le aree interne e la zona flegrea, la cui natura vulcanica è un elemento di rischio ma anche una enorme opportunità per attirare visitatori da ogni angolo del mondo. E le premesse ci sono tutte, anche alla luce della forte sinergia tra le istituzioni pubbliche e gli attori privati del mondo del turismo”.

Altrettanto entusiasta Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Campania: “La stagione estiva 2023 si è conclusa con numeri molto positivi per quanto riguarda sia gli arrivi sia le presenze. Di qui alla fine dell’anno e poi nel 2024 intendiamo confermare e, se possibile, migliorare quelle performance migliorando costantemente il livello dei servizi offerti ai nostri ospiti”.