"Napoli distrutta", negli Usa la falsa diretta dell'eruzione nei Campi Flegrei Un video fake che terrorizza e danneggia l'economia turistica

Una falsa eruzione del Vesuvio e dei Campi flegrei e una presunta distruzione della città di Napoli compaiono in alcuni video che stanno girando su You Tube da qualche giorno negli Stati Uniti, accompagnati dalla scritta “live” come se fossero in diretta e un titolo ad effetto: “Horrible today: campi flegrei supervolcano erupt in Naples, 6.8 eartquake rocked the city last night”.

Si tratta ovviamente di video fake che si stanno diffondendo in maniera virale negli Usa e rischiano di generare terrore e soprattutto di portare notevoli conseguenze sull'economia turistica del territorio. Nelle ultime due settimane infatti ci sono state centinaia di cancellazioni di prenotazioni, non solo a Pozzuoli e Bacoli ma anche a Napoli, e si tratta di cancellazioni piovute soprattutto dall'estero, in particolare dagli Usa.

Tra i tanti commenti che compaiono sulla pgina molti sono di persone che vivono a Napoli e provano a rassicurare coloro che hanno visto le immagini, e qualcuno risponde con la consueta scaramanzia made in Naples: “Alla faccia vostra.... quello che volete per gli altri accadrà a voi. Napoli sta fresca e tosta”.