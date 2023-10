Napoli, nuovo campo da calcio a Scampia. Manfredi: "Segnale importante" Grazie alla sinergia pubblico privato rinasce un campetto abbandonato

L'inaugurazione del nuovo campetto da calcio a Scampia "è un segnale importante in primo luogo perché abbiamo fatto una bella sinergia tra pubblico e privato (Lay's) con l'investimento di una multinazionale per poter mettere a posto questo campetto che era abbandonato da tanto tempo". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi all'inaugurazione del nuovo campo di calcio a Scampia.

"C'è su questo campo - ha aggiunto Manfredi - una partecipazione delle associazioni, capitanate dall'associazione Ciro Vive e li ringrazio. Questo impegno sul territorio è importante perché il problema non è solo costruire ma anche gestire gli spazi e fare in modo che si usino bene. Da qui viene un ulteriore segnale di quello che stiamo facendo per Scampia, dall'università che si è aperta qui vicino, ai progetti di abbattimento delle Vele e la ricostruzione di parti del quartiere. Sono interventi che stiamo facendo, è un percorso avviato che si sta realizzando con cose concrete come quella di oggi del campo di calcio".