Verifiche sulla facciata e sui decori della Galleria Principe di Napoli L'obiettivo è scongiurare la caduta di calcinacci dopo quanto accaduto al Maschio Angioino

Nel corso della notte sono stati effettuati dai servizi comunali, con il supporto della Napoli Servizi, verifiche e saggi sulla muratura e gli elementi decorativi della facciata della Galleria Principe di Napoli in Via Pessina.

"Operazioni necessarie - fanno sapere da palazzo San Giacomo - al fine di mettere in sicurezza le aree in cui sono state riscontrate criticità per scongiurare possibili rischi di caduta calcinacci. Successivamente sarà installato un ponteggio con protezione così da liberare il tratto stradale occupato attualmente dalle transenne che delimitano il passaggio".

In Via Acton, intanto, installate nuove reti di protezione per ampliare l'area interdetta al passaggio nel pressi del Maschio Angioino per un totale di circa 150 metri.