Donatoti nati, tappa a Caivano in Campania: solidarietà e legalità La cultura del dono e del volontariato come antitodo all’indifferenza nei confronti del prossimo

La cultura del dono e del volontariato come antitodo all’indifferenza nei confronti del prossimo. Una mission che DonatoriNati porta avanti, con uomini e donne della polizia di stato e vigili del fuoco, da 20 anni su tutto il territorio nazionale.

Domani, domenica 15 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, nello spazio antistante la parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello nel Parco Verde di Caivano, si terrà una giornata dedicata alla cultura della donazione del sangue. I volontari di DonatoriNati saranno a disposizione per ogni spiegazione utile ad avvicinare giovani e cittadini alla donazione di sangue che si terrà a metà novembre proprio al Parco Verde di Caivano.

Donare il sangue è un gesto di altruismo ed è proprio attraverso il volontariato e la generosità verso l’altro che si possono costruire nuove basi e nuovi esempi da tramandare alle giovani generazioni.

Ogni giorno migliaia di persone beneficiano delle donazioni di sangue essenziali, per esempio, per il trattamento di patologie complesse, per la buona riuscita di interventi chirurgici delicati, per la produzione di medicinali indispensabili.

"Le nostre iniziative di solidarietà e legalità hanno un duplice scopo: i giovani sono il nostro futuro ed è fondamentale offrire un contributo sostanziale alla formazione della coscienza civica delle prossime generazioni. Avvicinarsi al volontariato anche solo per divulgare l’importanza del dono, tiene impegnati i giovani in iniziative sane ed indispensabili, utili a sé stessi e alla comunità.

Il nostro impegno accanto a Don Patriciello è un modo per Esserci Sempre in linea con la mission della polizia - afferma Tommaso Delli Paoli presidente DonatoriNati Campania."