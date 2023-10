Napoli, ecco "Il Paese delle Rarità" un fumetto per spiegare le malattie rare Iniziativa del Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania realizzato da Comix

Nelle scuole campane arriva "Il Paese delle Rarità" un fumetto voluto dal Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania diretto dal prof. Giuseppe Limongelli che ha curato il progetto editoriale e che è stato disegnato dalla Scuola Italiana di Comix per trasmettere il valore dell’inclusione dei bambini e ragazzi affetti da malattie rare tra compagni di classe. Il lavoro è stato realizzato con il contributo non condizionante di Chiesi Global Rare Diseases, che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare bambini, ragazzi e genitori sulle malattie rare, per promuovere l’istaurarsi di un ambiente accogliente ed inclusivo dentro le mura scolastiche, con i compagni di classe e, in generale nella società, per chi convive con una malattia rara.

La veste grafica è stata ideata dalla Scuola Italiana di Comix e il protagonista della storia è un bambino che, in compagnia di suo padre, compie un incredibile viaggio attraverso un luogo dove tutto è raro e prezioso e, grazie all'aiuto di figure magiche, impara a conoscere e controllare i propri “superpoteri”. Il progetto si è avvalso del prezioso supporto dell’équipe del Prof. Giuseppe Limongelli che non solo ha contribuito alla realizzazione dello storytelling, ma ha anche «prestato» la sua immagine ad un protagonista del fumetto: il Dr. Raro.

“Con Il Paese delle Rarità abbiamo sperimentato un linguaggio semplice per parlare di un tema complicato - spiega Limongelli - Questo strumento si è rivelato vincente al punto da spingerci a portarlo in tutte le scuole primarie e secondarie di primo grado con l’intento di informare e sensibilizzare bambini, ragazzi e genitori sulle malattie rare, a partire dal ruolo e dall’ impegno del Centro di Coordinamento Malattie Rare sulla tematica”.

Una malattia è definita rara quando colpisce meno di 1 persona su 2.000. Ma ciò non significa che nel loro complesso queste patologie interessino poche persone: oggi si contano tra le 7.000 e le 8.000 malattie rare che, nel loro insieme, interessano oltre 2 milioni di persone in Italia e 30 milioni in Europa. Nell'80% dei casi, queste malattie hanno una base genetica e si manifestano alla nascita o nella prima infanzia.

“Il Centro di Coordinamento Malattie Rare della Regione Campania, incardinato presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli, lavora quotidianamente al fianco dei pazienti affetti da queste particolari patologie non solo prendendoli in carico, ma anche assicurando percorsi adeguati e formazione per accelerare l’iter diagnostico - spiega Anna Iervolino direttore generale dell'Azienda Ospedaliera - Con questa iniziativa vogliamo parlare ai più giovani per costruire una maggiore consapevolezza sulla tematica e per diffondere un messaggio di inclusione e solidarietà: questi pazienti sono rari, ma non sono soli”.

Visto il successo e l’elevato valore comunicativo dell’iniziativa, il fumetto il Paese delle Rarità verrà ora diffuso nelle scuole campane primarie e secondarie di primo grado, grazie alla volontà congiunta di Regione Campania e del Centro di Coordinamento Regionale Malattie Rare.

“La corretta informazione e il supporto ai progetti che agevolano la consapevolezza sono parte integrante di una politica sanitaria inclusiva e attenta alle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie - sottolinea Antonio Postiglione direttore generale per la tutela della salute e il coordinarimaneto del SSR - Un bambino con una malattia rara ha diritto alla socialità quanto i suoi compagni. E sono proprio loro i primi a poter essere i protagonisti di una realtà inclusiva”.

“Il compito primario della scuola è quello di diffondere la cultura e i valori per formare gli adulti di domani. Il messaggio espresso da “Il Paese delle Rarità” è di comprensione, inclusione e rispetto reciproco, valori cardine dell’amicizia che, come Ufficio Scolastico Regional - evidenzia Ettore Acerra direttore dell'USR Campania - ci impegniamo a diffondere quotidianamente con un approccio a tutto tondo, sanitario e sociale, attraverso la vicinanza agli educatori delle giovani generazioni.