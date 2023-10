Consiglio regionale: seminario sui minori e le misure di comunità Focus di Ciambriello e Fortini sul decreto Caivano

Domani dalle ore 16.00 alle ore 17.30, nella sala Nassirya della sede del consiglio regionale della Campania al centro direzionale di Napoli - Isola F13, piano 21, si svolgerà un importante incontro durante il quale il garante regionale delle persone private della libertà personale, Samuele Ciambriello, e l’assessore Lucia Fortini discuteranno di alcune tematiche che riguardano i minori.

L’incontro ha l’obiettivo di elaborare un confronto sui temi e sulle azioni utili alla tutela dei minori e all’applicazione dei loro diritti in un’ottica positiva in tema soprattutto di riabilitazione.

In particolare, punto fondamentale di discussione sarà il decreto-legge 15 settembre 2023 n.123, il cosiddetto decreto Caivano che rappresenta, senza dubbio, una stretta dura in teme di misure restrittive sulla delinquenza minorile e le misure di comunità con particolare riferimento alle ultime modifiche apportate nel regolamento regionale n.4 del 2014 con delibera n.439 del 19/07/2023.

Il seminario vedrà il coinvolgimento del procuratore della repubblica per i minorenni del tribunale di Salerno, Patrizia Imperato, del dirigente del centro per la giustizia minorile della Campania, Nicola Palmiero, del presidente del tribunale per minorenni di Salerno, Piero Avallone, il coordinatore patto educativo per Napoli, direttore fondazione Regina Pacis, Gennaro Pagano.

Concluderà il garante delle persone private della libertà personale del comune di Napoli, Don Tonino Palmese.