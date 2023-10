Emeroteca Tucci, Ciarambino: La Regione si attivi per salvaguardare bene storico L’Emeroteca è in serio pericolo, rischia un oblio imperdonabile

«C’è un patrimonio storico, culturale e bibliografico da salvare, mi riferisco all’Emeroteca Tucci - afferma Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto - Sono 116 anni che il palazzo delle Poste in piazza Matteotti ospita la storica struttura culturale napoletana, la cui esistenza è oggi a rischio.

Dal 1996 al 2001 una legge regionale ha garantito un finanziamento annuale che ha permesso l’incremento del patrimonio, ma dal 2002 la legge non è stata più finanziata, tranne che nel 2016 e solo per una volta - spiega la Ciarambino - Oggi apprendiamo che la Scabec Spa, società in house della Regione Campania, che aveva chiesto la partecipazione della “Tucci” alla Fiera del Libro del 2021 con una pubblicazione di un volume illustrato, non ha ancora provveduto a versare quanto dovuto. L’Emeroteca è in serio pericolo, rischia un oblio imperdonabile, è necessario che la Giunta regionale intervenga ad horas per sostenere la sopravvivenza di un’istituzione di caratura mondiale, che custodisce gelosamente un patrimonio di undicimila periodici italiani e stranieri dal 1648, oltre a pubblicazioni antiche dal valore inestimabile. Spero - ha concluso la Ciarambino - che si possa trovare il modo per salvaguardare la “Tucci” e far sì che continui la sua proficua attività nello storico Palazzo Vaccaro».