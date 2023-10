A Scampia, in tre in moto, senza casco, e con una bambina piccola in braccio Borrelli: “Li denunciamo tutti finché non il fenomeno non scemerà.

Osservatorio sui minori in scooter senza misure di sicurezza. Vanno in tre su un unico scooter. A Napoli da tempo, però, non è più una novità. Sono tutte senza casco. E nemmeno questo fa più notizia ormai. Dovrebbe far, invece, clamore- pure se anche ciò da tempo è diventata malsana consuetudine- che la terza passeggera è una bambina di pochi anni serrata tra l’incavo dell’ascella ed il braccio della donna che siede dietro alla guidatrice, tra l’altro, molto giovane.

A segnalare l’incosciente famigliola centaura tutta al femminile è un automobilista che si è rivolto al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Una ragazzina nemmeno maggiorenne che porta una moto con una signora dietro che ha una bimba in braccio di appena qualche anno. Ci trovavamo a Scampia nei pressi della posta centrale di via Bakù.”

“Nonostante le nostre numerose segnalazioni e denunce, il fenomeno non registra cali. Noi, però, continueremo ad oltranza con la collaborazione dei cittadini.” -dichiara Borrelli- “Ogni episodio che ci viene segnalato lo inoltriamo alla Polizia Municipale ma, come spieghiamo da un po’, crediamo che in questi casi debbano intervenire in automatico i Servizi Sociali. “

“Ribadiamo, in questi casi non si ha a che fare solamente con violazioni al codice della strada” - prosegue il deputato- “Abbiamo di fronte di persone del tutto dissennate ed irresponsabili che mettono a rischio la vita di minori e bambini e, inoltre, danno pessimi esempi di comportamento. La strage di pedoni non ha sortito alcun effetto su questi individui. Per questo vanno fermati. Servono più controlli e più severità sulle strade e aspettiamo ancora le modifiche al codice della strada.”