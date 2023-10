Napoli, fibrillazione al San Carlo, Manfredi: "Vicini ai lavoratori" Dopo le preoccupazioni ex precari storici e idonei al concorso

"Siamo vicini ai lavoratori del San Carlo, perché rappresentano una grande risorsa del teatro. In questo caso specifico, che è di competenza del Sovrintendente, c'è una discussione giuridico-amministrativa in base alla nuova sentenza della Cassazione. Bisogna cercare in tutti i modi di contemperare quelle che sono le giuste rivendicazioni dei lavoratori con degli obblighi giuridici a cui non si può venire meno".

È quanto ha affermato il sindaco di NapoliI, Gaetano Manfredi, rispondendo alle domande dei cronisti sulla situazione degli ex precari storici e gli idonei all'ultimo concorso. "Mi informo nei dettagli sulla questione - ha detto Manfredi a margine del congresso di Legambiente in corso alla ex Whirlpool - ma abbiamo un sovrintendente in carica, quindi questa è una competenza sua perché riguarda una questione puramente amministrativa e gestionale. Non mi sottraggo al confronto con i lavoratori che sono una grande risorsa del teatro".