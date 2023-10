Napoli, giardini di Palazzo Reale vietati ai cani? E noi protestiamo Sabato 28 ottobre la manifestazione con i cani in Piazza Plebiscito

"Palazzo Reale vietato ai cani, ma libero accesso alle auto che trasformano i giardini monumentali in parcheggio selvaggio": il comitato cittadino dei proprietari cani 'Qua la zampa' si oppone alla decisione del direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani, di impedire l'accesso ai giardini agli amici a quattro zampe. Per "contestare e stigmatizzare tale scelta", ritenuta "assurda e inaccettabile", il comitato civico dei proprietari di cani ha organizzato una manifestazione pacifica, a cui parteciperanno tutti i cani che frequentano quotidianamente i giardini di Palazzo Reale, per sabato 28 ottobre alle 11 in piazza del Plebiscito. Interverranno, tra gli altri, il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, l'artista Monica Sarnelli e altri rappresentanti istituzionali e della società civile.