Napoli, una targa per lo storico custode del Maschio Angioino Grazie al suo tempestivo intervento si evitarono gravi danni nell'incendio di febbraio

Nel corso della seduta del consiglio comunale è stata consegnata una targa al custode del Maschio Angioino, Camillo Cataldo.

"Un riconoscimento in segno di ringraziamento per il servizio reso durante l'incendio del Maschio Angioino nel febbraio 2023. Grazie al suo immediato intervento, dopo una segnalazione in piena notte, infatti, è stato possibile evitare danni maggiori ai locali storici del castello", come sottolineato dal sindaco Gaetano Manfredi, a margine dei lavori del parlamentino cittadino, nel consegnare la targa a Cataldo.