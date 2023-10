Campi Flegrei, Musumeci: "Prima delimitare zona, poi azioni consequenziali" Il ministro per la Protezione Civile: "Lavoriamo senza sosta"

Il decreto legge nei giorni sco rsi dal governo sulle misure preventive nei Campi Flegrei è stato al centro di un incontro, a Palazzo Chigi, tra il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ed i parlamentari capigruppo delle commissioni competenti e loro delegati. Nel corso della riunione, presenti anche i capi dipartimento Fabrizio Curcio e Luigi Ferrara, è stata sottolineata dal ministro la natura emergenziale del provvedimento, finalizzato a dotare con celerità quel territorio di alcuni strumenti-base di pianificazione legati al rischio del bradisismo. I parlamentari hanno espresso apprezzamento unanime per la celerità seguita nel raccogliere le istanze della Regione Campania e degli enti locali e si sono riservati di emendare in alcune parti il ??decreto. In particolare, le norme relative alla durata dei contratti a tempo per il personale tecnico dei Comuni, ed alla riproposizione del sisma-bonus per gli edifici che dovessero, dalla verifica di debolezza, risultano suscettibili di interventi di consolidamento strutturale.

"I nostri uffici lavorano senza sosta - ha dichiarato il ministro MUSUMECI - in costante contatto con la Regione e la Città Metropolitana, ognuno per i propri adempimenti previsti dal decreto legge.Giovedì riuniremo a Roma il Comitato operativo per una verifica del lavoro fatto nei giorni scorsi. è quello di rispettare i tempi stabilità. Dopo questa prima fase, una volta delimitata con la comunità scientifica la zona interessata, il governo penserà alle iniziative consequenziali".