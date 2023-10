Commemorazione defunti a Napoli, ecco cosa sapere su traffico e circolazione Le disposizioni temporanee varate dal Comune per il 1 e 2 novembre

Ogni anno, il 1 e il 2 novembre si celebra la commemorazione dei defunti. Questa tradizione coinvolge un notevole pellegrinaggio ai cimiteri cittadini Per garantire che avvenga in modo sicuro ed efficiente, il Comune ha ritenuto necessario istituire una disciplina di traffico temporanea.

La disciplina di traffico temporanea per il pellegrinaggio ai Cimiteri di Poggioreale prevede diverse misure:

Divieto di Sosta: È vietata la sosta, con rimozione coatta, tranne per i mezzi di trasporto pubblico, soccorso, Forze dell’Ordine e Protezione Civile in alcune strade, tra cui largo Santa Maria del Pianto, via S. Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale.

Corsia Riservata: Una corsia è riservata ai veicoli A.N.M per la manovra d'inversione del senso di marcia, all'intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo.

Senso Unico: Via S. Maria del Pianto diventa a senso unico dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera, e lo stesso vale per via Nuova Poggioreale da via Stadera a via M. Parisi.

Divieto di Transito: Alcune strade vedranno il divieto di transito veicolare, ad eccezione degli autobus, mezzi pubblici non di linea (taxi), mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine, veicoli della Protezione Civile, autovetture da noleggio con conducente in servizio di trasporto salme e autoveicoli con diversamente abili.

Oltre a queste misure, la disciplina prevede anche: Divieto di sosta con rimozione coatta in alcune strade. Chiusura dell'imbocco da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia.Fermata provvisoria per il trasporto pubblico collettivo di linea urbana in via Salomone. Aree riservate allo stazionamento dei mezzi di trasporto pubblico in via Santa Maria del Pianto.