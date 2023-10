Case vacanze senza regole in area Unesco, venerdi il sit in a Napoli La Rete Set annuncia la prima iniziativa della campagna Resta Abitante

"Chiediamo politiche per la casa e la limitazione immediata degli affitti brevi e case vacanza nell'area Unesco di Napoli". La Rete Set annuncia la prima iniziativa della campagna 'Resta abitante', in vista delle giornate mondiali dell'Unesco che si terranno a Napoli dal 26 al 29 novembre.

Venerdì 3 novembre alle ore 17:00 è previsto un presidio in piazza Municipio "per pretendere delle azioni concrete e immediate per porre un limite al proliferare senza regole di case vacanza. L'assenza di una normativa che regoli e freni la bolla speculativa degli affitti a breve termine per uso turistico sta producendo effetti gravissimi e irreversibili sulla città", dicono gli attivisti. "Il Comune di Napoli aveva preso con la città impegni che non sta mantenendo, riteniamo che le mobilitazioni per le giornate mondiali dell'Unesco che si terranno a Napoli a fine mese saranno un termine necessario per misurare davanti agli occhi del mondo la credibilità di questi impegni se non saranno stati ancora mantenuti. Perchè patrimonio mondiale dell'Unesco non possono essere solo le pietre, ma anche l'umanità che da sempre le abita", conclude il manifesto dell'iniziativa.