Campi Flegrei, Manfredi: situazione sotto controllo, no allarmismi Sindaci irritati dopo la nota di Musumeci: a Roma il 7 novembre

Sulla situazione nei Campi Flegrei, secondo il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi "dobbiamo seguire le indicazioni della commissione Grandi Rischi che ha confermato la zona gialla sottolineando che, visto che il fenomeno è in evoluzione, è opportuno rafforzare ancora di più il monitoraggio che è già presente e che eventualmente potrà anche verificarsi una evoluzione del fenomeno. Però questo è quello che noi già sapevamo".

Il primo cittadino interviene dopo le parole del ministro Musumeci che ha parlato di un eventuale passaggio all'allerta arancione e le indicazioni dei sindaci che chiedono cautela nelle comunicazioni. Secondo Manfredi "è molto importante seguire questi processi, questo fenomeno, con massima attenzione ma anche con prudenza per evitare che si crei allarmismo. Purtroppo c'è, giustamente, grande sensibilità anche se i dati ci dicono che la situazione è sotto controllo. Perciò, attenzione, produenza ma anche serenità".

Sindaci irritati dopo la nota di Musumeci: a Roma il 7 novembre

I sindaci dell’Area Flegrea e anche quello di Napoli erano rimasti spiazzati dalle parole del ministro della Protezione civile e hanno sottolineato l’esigenza di «non creare allarmismo. Bisogna stare attenti a come si usano le parole - aveva spiegato il sindaco di bacoli Josi Gerardo Della Ragione - È del tutto evidente che questa notizia creerà ulteriore panico in una realtà a forte vocazione turistica-archeologica. Per questo motivo credo che si debba iniziare a pensare a un sostegno economico per il settore turistico del nostro territorio dagli alberghi alle attività ricettive». Intanto Musumeci ha invitato i sette sindaci a Roma per il 7 novembre prossimo.