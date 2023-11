L'Ucraina omaggia Santagada: "Grazie ai farmacisti di Napoli" Ordine al merito per l'iniziativa "Un farmaco per tutti", con quasi 3 milioni per lo Stato dell'Est

Il presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli, Vincenzo Santagada, ha ricevuto nella sede dell’ambasciata d’Ucraina a Roma l’onorificenza dell'Ordine al merito di III grado dal presidente Volodymyr Zelensky, per il suo sostegno all'Ucraina in questi mesi.

"Per significativi meriti personali nel rafforzamento della cooperazione interstatale, sostegno alla sovranità statale e integrità territoriale d’Ucraina, promozione dello Stato ucraino nel mondo", come sottolineato nella motivazione.

L'Ordine al merito è un ordine cavalleresco dell'Ucraina. L'onorificenza è stata istituita nel settembre del 1996 dall'allora presidente ucraino Leonid Kuchma con l'intento di ricompensare quanti si fossero dimostrati particolarmente attivi in materia economica, scientifica, culturale, militare o politica.

"E' un grande onore per me essere insignito dal Governo Ucraino di questa prestigiosa onorificenza, per il contributo offerto al popolo ucraino attraverso il progetto "Un Farmaco per tutti". Napoli capofila nazionale con il progetto un farmaco per tutti. Quasi 3 milioni di euro per l'Ucraina", afferma Santagada.

"Ringrazio il presidente Zelensky, l’ambasciatore d’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk per la calorosa accoglienza e il console d’Ucraina a Napoli Maksym Kovalenko, e condivido questa onorificenza con tutti i volontari del Farmaco per Tutti e l’intera categoria dei Farmacisti napoletani per aver creduto fin dall’inizio in questo progetto".

Dalla sua parte l’ambasciatore d’Ucraina in Italia Yaroslav Melnyk ha sottolineato: "Questa onorificenza è una testimonianza della nostra profonda gratitudine al presidente dell’Ordine dei farmacisti della provincia di Napoli Vincenzo Santagada e a tutta la squadra instancabile dei volontari, che, fin dal primo giorno dell'invasione militare russa in Ucraina, senza se e senza ma, hanno generosamente aiutato il nostro paese. Conferire questo premio è un onore, ma anche un momento estremamente emozionante. Siamo fortunati ad avere amici e partner così straordinari".