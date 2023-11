Conferenza Unesco, Tajani: Napoli scelta perché capitale della cultura Stamane la conferenza di presentazione dell'evento che si terrà dal 27 al 29 novembre

L'Italia non e' una potenza militare, ma e' sicuramente una potenza culturale. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, aprendo la Conferenza stampa di presentazione della Conferenza Unesco di Napoli sull'eredita' culturale, l'evento ''Cultural Heritage in the 21st Century'', che si terrà a Napoli dal 27 al 29 novembre.

"Napoli e' stata scelta perche' capitale della cultura, le bellezze artistiche che sono conservate nella nostra bellissima Napoli hanno valore incommensurabile", ha detto Tajani. "L'Italia ha il primato di siti Unesco. La cultura e' un messaggio di pace. Il Mediterraneo, che vive un momento di grandi difficolta', deve trasformarsi in un luogo di pace. Noi offriamo le nostre competenze", ha detto il ministro.

MANFREDI:CONFERENZA UNESCO A NAPOLI E' PREMIO PER IL LAVORO FATTO



'Il tema dell’equilibrio dei centri storici, come luogo di attrazione turistica ma anche di vita quotidiana è una sfida e città potrà mostrare cosa si sta facendo in questo senso' "Ringrazio i ministri Tajani e Sangiuliano per aver scelto la nostra città. Cercheremo di dare il meglio per accogliere i delegati da tutto il mondo alla Conferenza Unesco e su questo stiamo lavorando in grande sinergia con i ministeri. La scelta di Napoli credo sia significativa ed è un premio per il lavoro che stiamo facendo''.

Così il sindaco Gaetano Manfredi, intervenuto alla conferenza stampa della Farnesina. ''Il tema dell'equilibrio dei centri storici, come luogo di attrazione turistica ma anche di vita quotidiana, è una sfida e Napoli potrà mostrare cosa si sta facendo in questo senso - ha aggiunto Manfredi - Ricordo il lavoro, grazie alla partecipazione attiva, che si sta facendo al quartiere Sanità, dove sono stati valorizzati i grandi siti museali, come le Catacombe di San Gennaro, le chiese del territorio''.

'L'Italia è super potenza culturale mondiale per storia, bellezza e capacità di inclusione - ha concluso Manfredi - e chi verrà da diversi paesi mondiali potrà toccare con mano la combinazione tra patrimonio materiale e immateriale per un futuro più partecipato e capace di includere più culture. In questo senso, Napoli è una città dalle mille culture''