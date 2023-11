Taxi, sbloccare le licenze anche a Napoli: attesa la circolare del governo A Napoli l'ultimo provvedimento per aumentare i taxi risale agli anni Novanta

Il governo diramera' domani, lunedi' 6 novembre, una circolare interministeriale utile a fornire ogni ulteriore chiarimento ai sindaci per assegnare le nuove licenze di taxi.

Lo afferma in un'intervista a "Il Messaggero" il ministro per il Made in Italy, Adolfo Urso, il giorno dopo la segnalazione con la quale l'Antitrust ha messo in mora tre citta' italiane sul servizio taxi, Roma, Milano e Napoli.

"Sui taxi non ci sono piu' scuse. Il governo e' intervenuto ad agosto con disposizioni immediatamente operative. E lo ha fatto a fronte dell'emergenza, per aiutare i sindaci nel concedere nuove licenze, con procedure semplificate e accelerate. Domani, poi, sara' diramata una circolare interministeriale utile a fornire ogni ulteriore chiarimento ai sindaci per assegnare le nuove licenze. E basteranno 30 giorni per bandirle", spiega Urso.

"A Roma l'ultimo provvedimento per aumentare i taxi risale al 2006; a Milano al 2004. A Napoli, se la memoria non mi inganna, alla fine degli anni novanta. E questo malgrado esistesse una legge che consentiva di aumentare le licenze. Ci ha provato il governo Monti dodici anni fa, e non ci e' riuscito. Ci ha provato il governo Renzi e ha dovuto ritirare il provvedimento. Lo stesso vale per il governo Draghi. E i Comuni, nonostante potessero mettere a gara nuove licenze e concedere le doppie guide, non si sono mossi. Noi siamo intervenuti dove altri prima di noi hanno fallito. Il decreto e' da subito in vigore, quindi oramai da quasi tre mesi. Il Parlamento lo ha convertito un mese fa, non ci sono piu' scuse. Domani arrivera' anche una circolare esplicativa che fornira' chiarimenti circa l'immediata operativita' delle disposizioni normative e stiamo aggiornando la piattaforma sugli incentivi per acquistare I nuovi taxi ecologici. Avremo anche citta' piu' salubri", prosegue.