Riqualificazione aree verdi: interrogazione di Nappi "Regione convochi tavolo per corretta individuazione dei lavoratori"

"La Regione convochi un tavolo tecnico aperto alle parti sociali e alle organizzazioni sindacali, per individuare in piena trasparenza i lavoratori da impiegare per la riqualificazione delle aree verdi in parchi urbani e giardini storici."

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

"È quanto ho chiesto, attraverso una apposita interrogazione consiliare, al presidente De Luca affinché, per scongiurare la possibilità di qualsiasi episodio speculativo, avvii il dovuto confronto che predisponga le corrette modalità per la individuazione degli ulteriori disoccupati di lunga durata e svantaggiati - fatti salvi gli operatori interessati al passaggio di cantiere - da impegnare nel progetto di riqualificazione e manutenzione dei parchi".