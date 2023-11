Napoli dice stop a nuove licenze taxi. Manfredi: "Prima cambi turni" Dopo la nota dell'Antitrust risponde il sindaco di Napoli

"Nelle prossime settimane approfondiremo i dati che ci sono stati trasferiti dall'Antitrust e verificheremo quali sono le criticità valutando in primo luogo soluzioni legate al cambiamento dei turni e prolungamento dei turni e doppie guide. Poi, se ci rendiamo conto che queste non siano sufficienti per garantire il soddisfacimento delle domande da parte dell'utenza, valuteremo anche la possibilità di ampliare le licenze". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando dell'adeguamento delle licenze per i taxi con i giornalisti al termine della cabina di regia per l'avvio dei lavori di riqualificazione di Palazzo Fuga.

"Dai numeri che abbiamo visto - aggiunge l'inquilino di Palazzo San Giacomo - credo che con un massiccio intervento organizzativo e con la collaborazione dei tassisti si possa ottenere un significativo miglioramento del servizio".