Napoli, il Governo stanzia 14 milioni per il Carcere di Poggioreale Fondi dal Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria, soddisfatti Fdi e Lega

Il Comitato interministeriale sull'edilizia carceraria ha stanziato oggi, 14 milioni per il carcere napoletano di Poggioreale. Tra i 166 milioni assegnati, Napoli è tra i cinque penitenziari italiani ad aver ottenuto gli stanziamenti maggiori per "interventi importanti riguardanti la sicurezza degli istituti e il miglioramento delle condizioni di vivibilità, nonché l'adeguamento funzionale".

"Tra le misure approvate - dichiara il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove - ci sono anche 13.949.052,45 per il carcere di Poggioreale. In un contesto economico lacrime e sangue, abbiamo trovato le risorse necessarie per finanziare quegli interventi necessari per garantire maggior sicurezza e condizioni migliori a chi lavora in carcere e a chi vi è detenuto. Per questo ringrazio il Viceministro Galeazzo Bignami. Per la sinistra il sovraffollamento si affrontava con provvedimenti svuota carcere, per noi lavorando seriamente sull'edilizia penitenziaria e il risultato di oggi ne è la riprova". "Il nuovo passo sull'edilizia penitenziaria è garanzia di maggiore sicurezza per uomini e donne della Polizia Penitenziaria, maggiore sicurezza per i cittadini e migliori condizioni per i detenuti, fermo restando la certezza della pena'', sottolinea e il deputato Michele Schiano di Visconti, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a NapoliI.

''Il MIT, guidato dal ministro Matteo Salvini, ha messo a disposizione quasi 14 milioni di euro per Poggioreale - afferma il senatore campano della Lega Gianluca Cantalamessa - risorse importanti per la struttura perché con gli interventi edilizi si andranno a migliorare le condizioni di lavoro della Polizia penitenziaria, del personale e dei reclusi".