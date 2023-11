Al sorrentino Alessio Lazazzera il titolo di Hotel Manager Italiano del 2023 L'EHMA assegna il prestigioso riconoscimento al direttore generale dell'Excelsior Venice Lido Resort

E' Alessio Lazazzera di Piano di Sorrento, direttore generale dell'Excelsior Venice Lido Resort, l'Hotel Manager Italiano dell'anno 2023 dell'European Hotel Managers Association (EHMA) che, nelle valutazioni della giuria, ha prevalso su Giuseppe Bussetti, direttore generale del Grande Hotel Oriente di Napoli.

Ad annunciarlo il delegato nazionale Ehma Italia, Ezio Indiani, in occasione della riunione autunnale della delegazione nazionale che si è svolta al Grand Hotel des Iles Borromées di Stresa, sul lago Maggiore.

“Con grande spirito di innovazione, spiccata imprenditorialità e una gestione esemplare del suo team, Alessio Lazazzera è riuscito a ricondurre l’iconico Excelsior Lido agli indimenticabili fasti della Ciga in una città complessa come Venezia e in un periodo particolarmente difficile – è il commento dello stesso Indiani - Abbiamo ricevuto quest’anno due candidature prestigiose che presentano una serie di similitudini: sia Lazazzera sia Bussetti sono infatti cinquantenni e campani; entrambi a inizio carriera hanno operato nei diversi reparti dell’albergo; hanno seguito percorsi virtuosi per la loro formazione; sono molto attenti alle risorse umane; hanno maturato esperienze professionali di assoluto rilievo in Italia e hanno collaborato nelle loro strutture per i convegni Ehma”.

Dal 1989 al 2002, Lazazzera ha ricoperto posizioni di crescente rilevanza in Ciga Hotels, Sheraton, Starwood e Relais&Chateaux, acquisendo un’esperienza a 360 gradi in ogni settore. Dal 2002 al 2015 è quindi al Grand Hotel Quisisana di Capri. Successivamente opera come gm al St. Regis Venice San Clemente Palace e poi al Falisia, Luxury Collection Resort&Spa, Portopiccolo, di cui dirige anche le attività hospitality nel loro complesso. Dal 2015 è general manager dell’hotel Excelsior Venice Lido Resort and Complex Lido activities Venezia. La struttura comprende due ristoranti, tre bar, un centro fitness, un centro congressi, attività di banchettistica, una flotta di sette barche private, nonché un beach club con 900 cabanas con due ulteriori bar e un ristorante self-service, per un totale di 380 dipendenti.

Il commento del Venice: "Con grande entusiasmo annunciamo che il nostro Direttore Generale Alessio Lazazzera è stato premiato quale "Hotel Manager Italiano dell'Anno 2023” durante il meeting autunnale dell'Italian Chapter di EHMA. La sua filosofia innovativa nella gestione dell'Excelsior e la sua costante dedizione nel valorizzare le risorse umane hanno conquistato la prestigiosa giuria di EHMA, che lo ha premiato il 3 novembre scorso al Grand Hotel Des Iles Borromées & SPA di Stresa. Questo premio rappresenta un tributo alla sua eccellenza professionale e alla sua visione innovativa dell'Excelsior e del Lido di Venezia. Siamo felici di festeggiare con voi questo straordinario traguardo, raggiunto dal nostro Direttore Generale grazie al suo costante impegno e alla sua passione".

L' E.H.M.A. è stata fondata a Roma nel 1974 da un piccolo gruppo di albergatori romani, con l’obiettivo di tutelare i principi etici della professione e di sviluppare il turismo sulla base della qualità. Attualmente l’associazione è composta da circa 450 direttori che gestiscono, in 30 diversi paesi, i più prestigiosi hotel europei e rappresentano 350 hotel. I soci si incontrano una volta l’anno per discutere problemi di interesse comune: nuove tecnologie, tendenze, difficoltà, relazioni interpersonali e ricerche di mercato nell’ambito dell’industria alberghiera europea. Per entrare a far parte della EHMA, si richiede un’esperienza di almeno dieci anni nel settore. La sezione italiana della EHMA, con oltre 100 soci, è la delegazione più numerosa dell’Associazione.