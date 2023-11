Napoli, Gratteri: "Migliorare sinergia tra magistratura e forze dell'ordine" "Tanti incontri e riunioni dall'alba al tramonto" dice il procuratore da poco insediato a Napoli

"C'e' una magistratura molto preparata e forze dell'ordine di prim'ordine. Dobbiamo solo migliorare la sinergia e sono sicuro che ci siano le basi per fare belle cose". Lo ha dichiarato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, a margine del convegno 'Etica, legalita', economia: un approccio integrato ed efficace', organizzato da Intesa Sanpaolo. Il magistrato da poco a capo della Procura napoletana spiega i primi giorni di lavoro:

"Sto facendo tantissimi incontri, tantissime riunioni, dall'alba al tramonto. Sto capendo tante cose e stiamo facendo sinergia per avere i migliori risultati". Gratteri sottolinea poi che gli arresti avvenuti negli ultimi giorni erano gia' stati pianificati prima del suo insediamento. "Non prendiamoci meriti non nostri il compito del procuratore e' mettere l'ufficio nelle condizioni di lavorare bene e in serenita', fare da parafulmine rispetto a tutto cio' che viene dall'esterno e coordinare bene le forze dell'ordine, in connessione con i sostituti".