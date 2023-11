Legalità, Ricci (Cgil): "Non basta l’azione repressiva, serve prevenzione" L'intervento del segretario alla conferenza stampa di presentazione del Comitato anticamorra

"La lotta alla criminalità va fatta ogni giorno, quartiere per quartiere. È necessario uno sforzo comune per impedire che passi l'idea che basti un'azione repressiva. Bisogna invece lavorare preventivamente per sconfiggere la cultura camorristica, partendo dalle piccole illegalità quotidiane che subiamo. L'assenza delle istituzioni e la mancanza di risposte sul piano sociale lascia troppo spazio alle attività criminali".

Lo ha detto il segretario generale Nicola Ricci intervenendo questa mattina alla conferenza stampa di presentazione del Comitato anticamorra per la legalità - Disarmiamo Napoli nella sede della Fondazione Premio Napoli insieme a Sandro Ruotolo, Maurizio De Giovanni, Paolo Siani e Roberto Fico.