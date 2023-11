Guerriglia ultras a Napoli, autobus intrappolato negli scontri/video La denuncia del sindacato Usb: "Non è possibile esporre in questo modo chi lavora!"

"Se le istituzioni non sono capaci di garantire la sicurezza di lavoratori ed utenti dei trasporti, abbiano il coraggio di ritirare il servizio! Non è possibile esporre in questo modo chi lavora!" E' la denuncia che arriva dal sindacato dei trasporti Usb che oggi ha proclamato quattro ore di sciopero in Anm per chiedere più sicurezza per autisti e operatori a bordo dei mezzi, dopo innumerevoli episodi di violenza e aggressioni.

Il video diffuso dal coordinatore Marco Sansone è stato girato questa notte durante i violenti scontri tra polizia e ultras tedeschi a poche ore dalla partita di Champions League tra Napoli ed Union Berlino che si svolgerà questa sera alle 18.45 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Nel video si vede un autobus che rimane intrappolato nel fiume di ultras incappucciati e vestiti di bianco che hanno messo a ferro e fuoco la città così come accadde a marzo scorso con i "tifosi" dell'Eintracht Francoforte. Tanta la paura e il terrore dell'autista e dei passeggeri. La scena è stata ripresa da un cittadino col cellulare dal balcone di casa, poi postata su Tik Tok.