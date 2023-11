Villa Floridiana, auto parcheggiate all’interno del parco, Muscarà: Come mai? "Privilegiati amici e dipendenti?"

“Di recente ho ricevuto tante segnalazioni da parte di cittadini in merito alla presenza di autovetture e motoveicoli parcheggiati all’interno del parco della Villa Floridiana - dichiara il consigliere Maria Muscarà nella pec inviata al direttore del polo museale della Campania, Massimo Osanna -. Come da regolamento affisso su un cartello all’esterno della Villa, dal Ministero per i beni e le attività culturali, risulta assolutamente vietato introdurre biciclette o motorini, va da sé che è interdetta tassativamente anche l’introduzione di autoveicoli, anche dei dipendenti. Pertanto, si chiede di verificare la natura di questa contravvenzione, individuando i responsabili e di agire affinché il regolamento su citato venga rispettato da tutti indistintamente”.