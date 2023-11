San Gregorio Armeno, via alla pulizia straordinaria della strada dei presepi Dopo la segnalazione delle Botteghe artigiane, arriva l'intervento del comune

"Dopo la sentenza del Tar, ad inizio novembre, abbiamo avuto il piacere di una visita da parte del sindaco Manfredi e della giunta comunale per sottolineare vicinanza e collaborazione con San Gregorio Armeno, per la difesa dell’arte presepiale napoletana – dichiara il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno, Vincenzo Capuano –. In tale occasione non abbiamo non potuto segnalare alcune criticità sulla sicurezza stradale in vista del Natale, ma soprattutto, al fine di impedire potenziali allagamenti mettendo a rischio la salute di cittadini e turisti, abbiamo richiesto una pulizia urgente delle fognature adiacenti alla zona di San Gregorio Armeno e piazza San Gaetano". Lo ha fatto sapere, in una nota, la guida dei maestri del presepe.

"Essendo una strada molto stretta, e dopo le segnalazioni da parte del centro Multirischio della Regione Campania sul rischio idrogeologico che stiamo correndo in questo periodo, abbiamo saputo che il Comune si è subito attivato per avviare una pulizia straordinaria della rete di drenaggio delle acque meteoriche a San Gregorio Armeno. Ringrazio quindi il sindaco Manfredi, gli assessori Edoardo Cosenza e Teresa Armato, ed infine la presidente della IV municipalità Maria Caniglia per l’intervento di messa in sicurezza della via che sarà la più affollata di Napoli nel prossimo periodo natalizio", conclude Capuano.