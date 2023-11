Napoli, Città della Scienza: associazioni e movimenti, 3 giorni per la scuola Si inizia il 14 novembre con due incontri

Dal 14 al 16 novembre 2023 a città della scienza, in occasione della XXII edizione della 3 giorni per la scuola, le associazioni educative del territorio sono presenti con un ricco programma destinato ai docenti e al vasto mondo della scuola e dell’educazione.

Si inizia il 14 novembre con due incontri organizzati dal gruppo territoriale del movimento di cooperazione educativa e dalla Bottega della comunicazione e della didattica.

Dalle ore 12.00 alle 13.30 aula A In occasione del Centenario di Don Milani si terrà l’incontro su “Come operare per una scuola democratica e inclusiva?” Dopo “Lettera a una professoressa” la scuola non è stata più la stessa. Cosa resta di quella esperienza e come attualizzare oggi il messaggio di Don Milani? Ne discutono: Lauro Seriacopi Vicepresidente della Fondazione Don Milani, Maura Striano Pedagogista e Assessora all’istruzione del Comune di Napoli, Daniela Politi del GT Napoli Movimento di Cooperazione Educativa e Luigi Tammaro della Bottega della Comunicazione e della Didattica.

Dalle ore 15.00 alle 16.30 aula B Si terrà l’incontro: “Per una scuola in un futuro di pace, costruiamola insieme!”. Partecipano: Padre Alex Zanotelli uomo di pace, Roberto Lovattini del Mce Piacenza e Leonardo Leonetti coautore del libro “ Quale mondo quali futuri. Nell’occasione sarà presentato il progetto di educazione alla pace destinato a tutte le scuole italiane, perché “Se vuoi la pace, prepara la pace, come? Proviamo a costruire un futuro sostenibile!”

Il 15 novembre, dalle ore 15.00 alle 16.30 aula B, si terrà la tavola rotonda organizzata da: Associazione Italiana Maestri Cattolici, Centro Iniziativa Democratica Insegnanti, Movimento di Cooperazione Educativa e Proteo Fare Sapere. Con il tema: “Gli Insegnanti protagonisti del cambiamento”, l’incontro vuole rilanciare il protagonismo dei docenti e degli studenti e discutere sul progetto di autonomia differenziata proposto dal Governo. Partecipano gli esponenti delle Associazioni della scuola di Napoli: Elvira Verlingieri dell’Aimc, Antonio Maiorano del Cidi, Daniela Politi del Mce e Giuseppe Tranchini di Proteo Fare Sapere. Modera Annamaria Palmieri Dirigente scolastica.