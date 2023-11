Napoli, luminarie a rischio: la Camera di Commercio ritira i fondi Forza Italia accusa: com'è possibile che accadano certe cose in prossimità del Natale?

"Non si tocchino le luci di Natale. La Camera di Commercio non rispetterà il protocollo d’intesa col Comune di Napoli per finanziare con 2,6 milioni di euro le luminarie di Natale. Il Comune di Napoli ha ritardato nei bandi internazionali e questo ha fatto sì che l’ente di Piazza Bovio si ritirasse dall’accordo. Ma com’è possibile che il tutto accada ad un mese dal Natale e a 3 giorni dall’accensione delle luminarie che era previste per il 15 novembre?". Così, in una nota, il coordinamento cittadino di Forza Italia a Napoli.

"Il piano del Comune prevede luci natalizie dal centro alla periferia equamente divise per illuminare oltre venti piazze, ora si rischia tutto. Rimane meno della metà dei fondi previsti, tutti da raschiare tra Piazza Municipio e Piazza Matteotti, non è assolutamente chiaro quanto stia succedendo. Ci chiediamo se sia possibile recedere da un accordo a pochi giorni dal Natale, né tanto perché non siano stati indetti i bandi internazionali da parte degli uffici di San Giacomo. Pretendiamo i dovuti chiarimenti da parte di entrambi gli interlocutori in campo; nessuno faccia dietrofront e non si tocchino le luminarie previste per la città", la presa di posizione degli azzurri.