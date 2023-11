Mattarella per 800 anni UniNa: "Presidente vogliamo tutto" Striscione a Scampia nei pressi del polo universitario

Uno striscione con la scritta "Presidente cosa vuole Scampia? Tutto" è stato esposto su un palazzo nei pressi del polo delle professioni sanitarie dell'Università Federico II nel quartiere Scampia, dove in mattinata è prevista la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A esporre lo striscione sono stati gli attivisti del Comitato Vele di Scampia. Mattarella è atteso nel quartiere dell'area nord di Napoli dove si recherà al termine della cerimonia di apertura dell'anno accademico nella sede centrale della Federico II, che quest'anno festeggia gli 800 anni dalla sua fondazione.

Mattarella a Napoli, 800esimo Università Federico II: l'Inno di Bocelli

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e' giunto alla sede dell'Università Federico II a Napoli per partecipare alla cerimonia di apertura dell'anno accademico, in occasione degli 800 anni dell'ateneo laico più antico del mondo. Il Capo dello Stato è stato accolto dal Rettore Matteo Lorito e dalla ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, nell'atrio della sede storica sulle note dell'inno dell'ateneo suonato da dieci musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti. Nell'Aula Magna Storica, all'ingresso di Mattarella, Andrea Bocelli, che riceverà - domani - la laurea honoris causa in Gestione delle politiche e dei servizi sociali, ha intonato l'inno nazionale. Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Campania,áVincenzo De Luca, il sindaco di Napoli,áGaetano Manfredi, il prefetto della città Claudio Palomba, e tra gli altri, sessantacinque rettori delle università Italiane.

Manfredi: E' la giornata di tutti i federiciani

"Questa è la giornata di tutti i federiciani, di chi ha studiato in questa università, di chi ci ha insegnato, di chi ha fatto ricerca. Questa è casa nostra e devo dire che è anche la casa della città e per questo motivo, credo che tutti siamo coinvolti ed emozionati e felici per questo giorno importante e la presenza del Presidente Mattarella suggella questo giorno importante per Napoli e per la Federico II". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, all'università Federico II per l'inaugurazione dell'anno accademico alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella.

Il sindaco di Napoli ha inoltre detto che l'università per la città "può fare molto: può aiutare a trasformare le periferie, come sta facendo, può formare i tanti giovani che qui studiano e può attrarre i tanti ragazzi che possono venire da tutte le parti del mondo. L'Università - ha aggiunto Manfredi - è un grande motore di trasformazione sociale ed economica e grande fattore di internazionalizzazione. Una simbiosi tra ateneo e città che si deve sempre più rafforzare e per noi è leva fondamentale per la nuova visione di Napoli che abbiamo".

Bernini, nostro impegno sul diritto allo studio



"Il nostro impegno rimane sul diritto allo studio, housing e borse. Sugli alloggi per gli studenti c'è uno sforzo molto importante rispetto al passato, 8.500 posti letto realizzati in poco più di un anno. E non basta". Lo ha detto a Napoli la ministra per l'Universita', Annamaria Bernini. "Con il quarto e quinto bando della legge 338 abbiamo finanziato e stiamo finanziando progetti di riqualificazione per rafforzare l'housing universitario - ha detto, in occasione delle celebrazioni degli 800 anni dell'ateneo -. In ultimo 500 milioni per 5.400 posti letto, borse di studio. Faremo di più certamente sì ma questi sono fatti e numeri".