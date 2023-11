Violenza di gruppo a Sant'Antimo: la Lega chiede la castrazione chimica Nappi: 'Linea dura contro bestie criminali'

"Gli autori dell'orrore che si è consumato ai danni di un minore disabile impone la linea dura nei confronti di chi non si può considerare altro che una bestia. Questi giovani criminali vanno puniti pesantemente e resi inoffensivi. E per farlo, come da sempre chiede la Lega, non c'è altra strada da percorrere che quella della castrazione chimica". Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, commentando la violenza di gruppo di Sant'Antimo. "Grazie ai carabinieri - aggiunge - per il lavoro svolto e per aver assicurato alla giustizia i responsabili di questo gravissimo e vile atto, la nostra vicinanza e solidarietà al ragazzo vittima delle violenze e ai suoi familiari".