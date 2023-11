Si provano i nuovi treni, chiusura anticipata per la metro di Napoli Ultima corsa da Piscinola poco dopo le 21

Novità in arrivo per i pendolari che utilizzano la linea 1 della metropolitana di Napoli. Mercoledì e giovedì sera doppia chiusura anticipata per i treni.

Come fatto sapere dalle autorità, infatti, è prevista la prova notturna in linea dei nuovi treni, contestualmente alle verifiche annuali sulla tratta.

Dunquem, nei giorni 15 e 16 novembre l'ultima corsa da Piscinola partirà alle 21:20, mentre quella da Garibaldi prenderà il via alle 21:50.