Asse Mediano dissestato, via ai lavori per la nuova pavimentazione stradale Si apre il cantiere tra Giugliano e Afragola: lavori da oltre 6 milioni fino al prossimo aprile

Lungo l’Asse Mediano (SS162NC) nel napoletano, Anas ha avviato un intervento di nuova pavimentazione per un investimento complessivo di oltre 6,4 milioni di euro.

"Nel dettaglio le lavorazioni interesseranno tratti saltuari del collegamento stradale compresi tra il km 0,000 (Giugliano in Campania) ed il km 24,000 (Afragola); per l’esecuzione delle attività si rende necessaria l’attivazione del restringimento, su entrambe le carreggiate, per una lunghezza massima di 1 km, ad esclusione dei giorni festivi e prefestivi. All’approssimarsi delle aree di cantiere vige il limite di velocità di 20km/h ed il divieto di sorpasso per tutte le categorie di veicoli", hanno spiegato dalla società.

La conclusione dell’intervento è fissata per il prossimo mese di aprile.