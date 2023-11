Napoli: appello dal Vomero per la potatura degli alberi Capodanno: "In diverse strade raggiungono i piani alti degli edifici"

Un pressante appello parte dalla collina all’amministrazione comunale partenopea, segnatamente all'assessore al verde pubblico Santagada. “ Nonostante i tempi siano oramai maturi, anche in relazione alle tempistiche indicate in norme e regolamenti, non è ancora iniziata l’operazione di potatura degli alberi posti lungo le strade e le piazze del quartiere Vomero - afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Un’operazione che notoriamente va eseguita proprio in questi periodi, pure per riequilibrare alberi che potrebbero risultare sbilanciati o che oscillano molto in caso di vento forte, con il rischio che si possano schiantare al suolo, con conseguenti pericoli.

In questi casi, proprio durante le operazioni di potatura, si può procedere ad alleggerire la chioma dal lato dove l’albero pende o, se oscilla molto, si può anche valutare l’opportunità di ridurlo in altezza “.

“I rami di alcuni platani secolari, segnatamente in via Scarlatti e in via Luca Giordano, privi della necessaria potatura, arrivano oramai fino al quarto piano degli edifici spingendosi verso le finestre e i balconi delle abitazioni – continua Capodanno -, costringendo, sovente, i residenti a non aprire gli infissi. Senza considerare che alcune di queste essenze, attaccate da malattie quali il cancro rosa e afflitte da tempo dalle “cimici del platano“, sono state, nel corso degli anni, eliminate o sono cadute.

Una situazione che andrebbe opportunamente e con continuità monitorata, effettuando tutti gli interventi manutentivi che si rendessero necessari ma principalmente sostituendo gli alberi mancanti.

Laddove non si provvedesse per tempo, si potrebbero riproporre le stesse situazioni che si sono verificate anche in un recente passato – conclude Capodanno -, con pioggia e vento che hanno abbattuto diversi alberi malati, laddove altri sono stati tagliati, in quanto potevano cadere da un momento all’altro. Occorre un intervento immediato ed urgente teso a scongiurare che queste situazioni possano ripetersi, sia attraverso un’opportuna potatura sia prestando le necessarie cure alle piante che risultassero affette da patologie.

Sulla delicata questione Capodanno sollecita l’intervento degli uffici preposti dell’amministrazione comunale partenopea.