Tavolo tecnico permanente per l'attività di trapianto di cuore in Campania Sinergia tra Federconsumatori Campania e Libera Campania



Presentata richiesta di un Tavolo tecnico permanente per l'attività di trapianto di cuore in Campania

Lo scorso 30 ottobre il comitato dei genitori dei bambini trapiantati e trapiantati adulti, le associazioni Federconsumatori Campania e Libera Campania hanno incontrato il capo di gabinetto del Presidente della Regione Campania ed il dirigente per la Tutela della salute in Campania. In quell'occasione le organizzazioni hanno mostrato preoccupazione per una destrutturazione di luoghi e percorsi di sicurezza per i pazienti trapiantati di cuore e in attesa di trapianto. Incontro che ha fatto seguito all'istanza presentata al Presidente De Luca sulle criticità denunciate nella gestione del centro trapianti di cuore campano.



Alla luce dell'importanza delle questioni evidenziate, anche i referenti istituzionali hanno convenuto sull'importanza di assicurare la massima chiarezza sugli atti gestionali e deliberativi in essere relativi al centro trapianti di cuore della Regione Campania.

Per tale motivo è stata concordata l'istituzione di un Tavolo tecnico permanente, proprio a garanzia di un processo assolutamente trasparente, competente e partecipato. Pertanto Federconsumatori Campania, Libera Campania ed il comitato nei giorni scorsi, stante la preoccupazione per il permanere dell'attuale condizione operativa del centro, hanno inviato formale richiesta d'istituzione in tempi brevi del Tavolo tecnico per la quale, ad oggi, si attende ancora risposta.



“Appare comprensibile la crescente apprensione dei pazienti e delle loro famiglie. La costituzione del Tavolo tecnico potrà essere un primo passo per alleviare queste preoccupazioni, in una logica di reciproco ascolto per la risoluzione dei problemi del centro trapianti”. A dichiararlo le organizzazioni che hanno preso parte all'incontro.