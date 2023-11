Napoli: in arrivo ispettori Asia per controllo raccolta differenziata Sanzioni fino a 500 euro per chi conferisce fuori orario e non fa differenziata

Un nuovo team di ispettori di Asia, società del Comune di Napoli responsabile della raccolta dei rifiuti in città, per esaminare i rifiuti conferiti nei contenitori della raccolta differenziata, per spingere i cittadini a rendere buona il servizio ed elevando sanzioni fino a 500 euro a chi, tra cittadini e locali pubblici, getta al di fuori dell’orario e non effettua la differenziata. Su input del sindaco Gaetano Manfredi, di concerto con l’assessore Vincenzo Santagada, Asia ha avviato un iter selettivo interno. L’amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero, il direttore Affari generali di Asia Carlo Lupoli e il comandante Enrico Del Gaudio dell’Unità operativa di Tutela ambientale della Polizia Municipale di Napoli hanno dato il via al corso di formazione per i dipendenti che sono risultati idonei alla selezione per diventare ispettori ambientali.

La formazione avrà la durata di 30 ore e si concluderà con un esame. All’esito del colloquio per la selezione interna di Asia sono stati convocati 50 operatori che stanno seguendo il corso. “Lavoriamo quotidianamente – spiega Lupoli - per garantire alla città i migliori servizi possibili di igiene e di raccolta differenziata. Oltre la sensibilizzazione e la comunicazione per una corretta raccolta differenziata, resta anche la sanzione per chi ha comportamenti scorretti, singoli che danneggiano l’intera comunità, depositando i rifiuti al di fuori delle regole, rendendo vano lo sforzo di tanti operatori di Asia che lavorano per la crescita della città per i cittadini e per i turisti. Per questo il team di ispettori controllerà con attenzione tutta Napoli". Già dal 2010 Asia aveva un team di ispettori, ma 18 di questi sono andati in pensione e ne sono rimasti solo