Fitto a Napoli: "Zes unica è grande opportunità per il Mezzogiorno" Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR

"Il testo oramai è legge, mi piace sottolinearlo, siamo al lavoro per predisporre gli strumenti di attuazione ed entro l'1 gennaio sarà tutto assolutamente in grado di poter procedere regolarmente. All'interno del decreto legge, com'é noto, è previsto un meccanismo che garantisce il passaggio tra le diverse strutture delle otto Zes e la struttura della Zes unica. Penso che sia uno strumento, una grande opportunità per il Mezzogiorno". Lo ha detto il ministro per gli Affari Europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, a margine di un incontro promosso dall'Unione Industriali di Napoli. Il decreto sulla Zes unica, ha precisato Fitto, "l'abbiamo condiviso e discusso con la Commissione Europea preventivamente, l'abbiamo discusso anche con tutti gli interlocutori istituzionali. Vorrei ricordare che questo decreto ha il parere favorevole della Conferenza unificata. Con i Comuni, le Provincie, con quasi tutte le Regioni abbiamo trovato un punto di sintesi". "Quindi il testo - ha concluso Fitto - è stato oggetto di confronto, di discussione, di modifiche positive, penso che rientri in una sintesi che vada molto bene a livello istituzionale complessivamente".