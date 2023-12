Castellammare di Stabia, la "Madonna di Pozzano" in San Pietro da Papa Francesco Il 2 febbraio 2024 per la Festa della Presentazione del Signore al Tempio l'icona sacra restaurata

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo e commozione: il 2 Febbraio 2024 in occasione della Festa della Presentazione del Signore al Tempio, Papa Francesco presiederà la solenne Celebrazione Eucaristica in San Pietro in occasione della Giornata della Vita Consacrata, sotto lo sguardo della Madonna di Pozzano, patrona di Castellammare di Stabia, la cui Sacra Icona in questi mesi è in fase di restauro dopo 60 anni.

“Siamo onorati che l’Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice abbia scelto la nostra Sacra Icona (incoronata 150 anni fa dalle mani del Venerabile Mons. Francesco Saverio Petagna per mandato del Capitolo Vaticano) per essere esposta sull’Altare della Confessione, sotto il baldacchino del Bernini, che sovrasta la tomba del Principe degli Apostoli - spiega Padre Federico Rubino - Tutto ciò arricchisce ancora di più la straordinarietà di questo Anno Giubilare Mariano che il Santuario di Pozzano sta vivendo. Ancora una volta Maria diventa per il l’Ordine dei Minimi di S. Francesco di Paola e per la nostra Città di Castellammare di Stabia fonte di speranza e regina di misericordia. Desideriamo compiere questo pellegrinaggio guidati da Maria e da Pietro per ringraziare il Signore per il dono della fede trasmessa a noi dagli Apostoli, le cui immagini circondano il trono della Vergine Maria nell’Icona di Pozzano e per affidare ancora una volta alla nostra Madre e dolce Regina il futuro della nostra comunità ecclesiale e civile”.