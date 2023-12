Si soffia il naso e poi dà fazzoletto in pasto al cavallo: tiktoker denunciato La denuncia di Borrelli (AVS): stop a questo degrado da social, denunciato per maltrattamenti

Si soffia il naso con un fazzoletto di carta e poi lo dà in pasto ad un cavallo. E’ quello che si vede in un video pubblicato su Tik-Tok, che molti utenti hanno segnalato al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, il cui protagonista è un giovane TikToker , originario di Afragola, noto tra l’altro per il suo chiosco di hotdog oggetto di alcuni provvedimenti della Polizia Municipale.

“Certi soggetti pur di accumulare visibilità, followers e popolarità commettono le azioni più degradanti credendo poi che siano divertenti ai danni degli esseri più deboli o inconsapevoli. Per questo denunciamo con forza da tempo che tik-tok sia in buona parte il megafono del degrado sociale e dei cantori della criminalità” - spiega il deputato Borrelli- “Continueremo a denunciare questa deriva sociale cominciando proprio da quest’ultimo episodio. Abbiamo denunciato Chiaiese per maltrattamento sugli animali e ci aspettiamo dei provvedimenti. Questo gesto è il simbolo della mancanza totale di rispetto per gli animali, per i loro diritti, per la loro dignità. Inoltre vogliamo sapere in che maneggio si trovasse questo soggetto, chi l'ha autorizzato a fare il video, perchè nessuno è intervenuto per fermarlo?”

"Questo soggetto non rappresenta Afragola - dichiarano il consigliere comunale Antonio Iazzetta e il rappresentante locale di Europa Verde Salvatore Iavarone - "ed è una vergogna per noi che agisca indisturbato. Chiediamo anche di sapere quali azioni abbia messo in campo la Polizia Municipale locale sul chioschetto più volte sanzionato".