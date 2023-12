Napoli, ecco come spostarsi la notte di Capodanno: tutti gli orari Il servizio straordinario di Anm a Napoli per la notte di San Silvestro

Il Comune di Napoli rende noto il nuovo calendario della mobilità cittadina in vista della notte di Capodanno.

METROPOLITANA LINEA 1

31 Dicembre 2023: circolazione no stop

1° Gennaio: chiusura ore 13:30. Ultime corse del mattino ore 12:30 Piscinola, ore 12:50 Garibaldi. Riapertura dalle ore 16:30: prima corsa ore 16:50 Piscinola, ore 17:30 Garibaldi. Fine servizio alle ore 23:45 (ultima corsa ore 22:30 Piscinola, 23:02 Garibaldi);

FUNICOLARI E ASCENSORI

31 Dicembre: Montesanto e Mergellina ultima corsa ore 19:40. Funicolare Centrale no stop.

1° Gennaio: Mergellina chiusura ore 13:00 ultima corsa ore 12.40, riapertura ore 16:30 - 22:30.

Montesanto e Centrale: Chiusura ore 13:00 ultima corsa ore 12.40, riapertura ore 16:30- 00:30.

Ascensori

31 Dicembre: apertura ore 08:00 chiusura ore 20:00.

1° Gennaio apertura ore 07:00 chiusura ore 13:30. Ascensori Chiaia e Sanità riapertura ore 16:30 - 24:00.

SERVIZI DI SUPERFICIE

31 Dicembre

Bus in servizio fino alle ore 20:00, ultima corsa da capolinea ore 18:00. Sospesi servizi notturni.

Alibus ultima corsa da aeroporto ore 19:15, ultima corsa da porto ore 19:10.

1° Gennaio

Bus in servizio fino alle ore 13:30, ultime partenze previste ore 11:30. Ripresa dalle ore 16:00 fino alle 23:00 con servizio ridotto sulle principali linee di direttrice (non sono previsti servizi notturni).

Alibus prima corsa da aeroporto ore 06:30, ultima corsa ore 22:15; prima corsa da porto ore 07:00, ultima corsa ore 22:05.

SOSTA

31 Dicembre no stop per Argento, Brin, Chiaiano, Colli Aminei, Frullone, Spalti, Chiaiano sottopasso e Scampia.



Info e aggiornamenti: Contact center ANM al numero verde 800 639525 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 20.00/ profili social media anmnapoli facebook e twitter / Anmpoint stazioni metro e funicolari.