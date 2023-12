Capodanno a Napoli, in programma due spettacoli pirotecnici Ma il Comune lancia la campagna di sensibilizzazione contro i botti illegali

Due spettacoli pirotecnici in due diverse location per salutare l’arrivo del 2024. Napoli non rinuncia alla tradizione, ma sceglie di farlo in sicurezza. Il Comune ha previsto due momenti: allo scoccare della mezzanotte i fuochi d’artificio illumineranno Piazza del Plebiscito. Alle 2 si replicherà in un altro scenario suggestivo, Castel dell’Ovo.

Dando appuntamento a tutti per i due spettacoli pirotecnici, l’amministrazione comunale ha rinnovato anche l’invito ad usare prudenza nei festeggiamenti per il nuovo anno con la campagna “Proteggi te stesso e gli altri, evita botti e fuochi illegali”.