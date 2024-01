Il capo della Polizia da Napoli ringrazia tutti gli agenti in servizio Un messaggio rivolto a quanti hanno garantito la sicurezza nella notte di capodanno

Nella notte di Capodanno il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani ha voluto manifestare l'ultimo giorno dell'anno la sua riconoscenza ai poliziotti impegnati per garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia. Il Prefetto Pisani lo ha fatto collegandosi via radio e in video dalla sala operativa della Questura di Napoli con tutte le sale operative delle Questure italiane e con i Compartimenti della Polizia stradale e ferroviaria, il Centro Situazioni del Viminale, la sala operativa della Direzione Centrale dell'immigrazione e delle frontiere, il CNAIPIC e le sale operative degli ispettorati di pubblica sicurezza. Ad accogliere il Capo della Polizia, con un indirizzo di saluto, è stato il Questore di Napoli Maurizio Agricola. Il Capo della Polizia ha ringraziato tutti i poliziotti in servizio nella notte di Capodanno, in particolare quelli presenti nelle sale operative che rappresentano il presidio quotidiano per la cittadinanza. Proprio le sale operative, ha proseguito il Capo della Polizia, sono il punto di riferimento costante per il cittadino, dove le parole usate per rispondere alle richieste di aiuto e la tempestività nell'organizzare un intervento, quando il cittadino ha bisogno, sono fondamentali e incidono sulla reputazione di tutta la Polizia di Stato.

In quelle occasioni, ha infine sottolineato il Direttore generale della Pubblica sicurezza, bisogna dare delle risposte efficienti che influiscono sul giudizio che il cittadino ha della Polizia. Tutto questo spesso dipende dalla capacità di risposta delle sale operative. Il Capo della Polizia, inoltre, ha ricordato con affetto la sua esperienza operativa da giovane commissario a Napoli e l'importanza che la sala operativa rivestiva nella gestione degli interventi di soccorso. Infine, ha ringraziato le sale operative di Roma, Firenze, Bari e Milano per il prezioso lavoro svolto nella gestione delle piazze e nel tutelare importanti e delicati obiettivi sensibili presenti sui rispettivi territori. In video collegamento è intervenuto il Questore di Roma Carmine Belfiore che ha ricordato il grande impegno delle donne e degli uomini della Polizia di Stato per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nella Capitale anche nella notte di Capodanno. Dal Centro operativo Polizia stradale di Novate Milanese, ha preso la parola il dirigente del Compartimento Polizia stradale Lombardia, Carlotta Gallo, che ha fatto il punto sulla viabilità e sui servizi predisposti sulle strade di tutta la Regione per prevenire gli incidenti dovuti, in particolare, all'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti. A mezzanotte il Capo della Polizia Pisani ha augurato buon lavoro e buon anno a tutti gli agenti in servizio e alle loro famiglie, salutando personalmente i poliziotti presenti in Questura